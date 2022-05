Den Haag steeg vorig jaar het snelst van alle Nederlandse steden op de wereldwijde ranglijst van aantrekkelijkste steden voor start-ups. De stad klom in één jaar 134 plaatsen en is daarmee achter Amsterdam nu de tweede stad van Nederland. De Europese Commissie bestempelt Den Haag als voorbeeld voor andere steden.

Centraal in de succesvolle Haagse aanpak staat 'ImpactCity'. In dit programma krijgen ondernemers die willen bouwen aan een betere wereld ondersteuning. De jonge bedrijven krijgen hulp bij het vinden van financiering, huisvesting of talent. Vorig jaar trokken 21 organisaties die zich richten op de duurzame economie naar de stad.

"Ik ben ontzettend trots op wat Den Haag met ImpactCity heeft bereikt. Mooi om te zien dat zowel Haagse ondernemers als internationale bedrijven zich in onze stad vestigen en willen groeien, juist omdat wij hier passende omstandigheden weten te bieden voor startende duurzame ondernemers. Het is nu zaak om deze voorsprong volledig te benutten en veel meer bedrijven, instellingen en congressen aan te trekken", zegt wethouder Saskia Bruines.

Een duurzame en circulaire economie is volgens haar de toekomst. Deze ondernemers versnellen de energietransitie en bieden ook veel kansen voor de Haagse werkgelegenheid, aldus de gemeente.