Het kunstproject A Mile in My Shoes is een van de hoogtepunten tijdens de 27ste editie van Winternachten internationaal literatuurfestival (de zomereditie). Tijdens een korte wandeling horen deelnemers via een koptelefoon dan het levensverhaal van de eigenaar van de schoenen.

Deze installatie was eerder te zien in onder meer Londen, São Paulo, New York, Riga, Denver, Perth, Sydney en Melbourne, en komt nu voor het eerst naar Nederland.

Speciaal voor Winternachten werden vele Nederlandstalige en unieke Haagse verhalen toegevoegd aan de 'schoenendoos'. Zo ontdek je bijvoorbeeld de schoenen en het verhaal van wintipriester Marian, de aangepaste sneakers en het verhaal van MS-patiënt Saartje, de snowboots van kroegbaas Judith, de eigenares van het kleinste café van Den Haag en de gympen van de zeventienjarige Michella, die vertelt hoe het is om op te groeien in schulden.

Maar je vindt er ook de instappers van de bijna tachtigjarige Aad, een van Den Haags bekendste daklozen, en de slippers van Danny, de Haagse muzikant die maar liefst tien jaar vast zat in een Peruaanse gevangenis.

Ellen Walraven, directeur van Winternachten festival, kijkt uit naar de komst van de 'schoenendoos' naar Den Haag. "Ik mocht het meemaken in Engeland, met mijn zoon van negen", vertelt zij. "Ik liep op naaldhakken van een vrouw die haar benen was verloren, hij op de gympies van het kind van een binnenschipper. Deze mensen kropen onder ons vel; we hebben het er nog steeds over."

A Mile in My Shoes is gratis te bezoeken op het Spuiplein vanaf donderdag 9 juni, al een week voordat het festival losbarst. Op 22 juni verhuist de 'schoenendoos' naar het Zuiderparktheater; daar is hij nog te bezoeken tot en met zondag 17 juli.

