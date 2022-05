De brandweer had zondagavond enige moeite om de vuurhaard te vinden bij een brand in een restaurant in de Schalk Burgerstraat in Den Haag.

De brandweer ontving rond half zeven 's avonds een alarmering over brand in een restaurant in Transvaal. Al snel was duidelijk dat het vuur zich in de afzuiginstallatie moest bevinden, maar waar precies was moeilijk te zien. Met extra materieel en manschappen hoopte de brandweer beter zicht te krijgen op de vuurhaard. Ondertussen werden de bovengelegen woningen ontruimd in verband met de onzekere situatie.

Sloopwerk

Om de brandweer werkruimte te geven werd de Schalk Burgerstraat in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het inroepen van de extra hulp had wel resultaat want na enig breek- en sloopwerk waarbij de afzuiginstallatie werd ontmanteld, wist de brandweer bij de vuurhaard in de dikke afvoerpijp te komen. Nog voor half acht kon de brandweer melden dat het vuur uit is. Niemand raakte gewond.

De bewoners van de ontruimde huizen mochten hun woningen weer in nadat de brandweer die had gecontroleerd op koolmonoxide. De getroffen eigenaar van het pand krijgt hulp van de stichting Salvage bij de verdere afhandeling van de schade.