Op de Goeverneurlaan in Den Haag vond zondagavond laat een kop-staart aanrijding plaats tussen twee auto's. Een van de bestuurders bleek te veel alcohol te hebben gedronken en is aangehouden.

Iets na 23.00 uur klapten de voertuigen op elkaar. De ambulance was snel ter plaatse. Medewerkers konden de automobilisten die allebei lichtgewond raakten ter plaatse behandelen.

Toen de bestuurder van het achterste voertuig een alcoholtest moest afleggen bleek hij te diep in het glaasje te hebben gekeken. Deze man is daarom aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Zijn voertuig is door een berger weggesleept.