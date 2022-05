De verdachte van de steekpartij van afgelopen woensdagmiddag in de Haagse Wijk Mariahoeve is gisteren opgepakt. Dat meldt de politie vandaag via Twitter.

Een 26-jarige man stak afgelopen woensdagmiddag meerdere keren in op een slachtoffer aan de Ivoorhorst in Den Haag. Het slachtoffer vluchtte het nabijgelegen wijkcentrum in om hulp te zoeken, maar van de verdachte ontbrak vervolgens ieder spoor.