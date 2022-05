De politie heeft vannacht zes mensen aangehouden en verschillende wapens in beslag genomen aan de Lunterenstraat in Oostbroek. De aanleiding voor de inval was een ruzie waarbij werd gedreigd met een vuurwapen.

Eerder op de avond vond er een ruzie plaats op een voetbalveld in de buurt. De ruzie was volgens de politie tussen verschillende groepen en had niets met de voetbalvereniging te maken. Bij de ruzie werd gedreigd met een vuurwapen, maar er is niet geschoten en niemand raakte gewond. Bij de inval zijn in totaal zes mensen aangehouden, waarvan er drie nog steeds vast zitten. De politie heeft meerdere vuurwapens in beslag genomen.