Een bestuurder die betrokken was bij een ongeluk in Den Haag is gisteravond de McDonald's in gevlucht.

Twee personenauto's botsten gisteren op elkaar op de Zinkwerf in Den Haag, waarop een van de bestuurders besloot te vluchten. Volgens calamiteitensite VRPress rende de bestuurder de keuken van de nabijgelegen McDonald's in. Een omstander wist de man tegen te houden tot de politie arriveerde. De vluchtende bestuurder raakte gewond bij het ongeluk, maar hoefde niet vervoerd te worden naar een ziekenhuis. Wel liepen beide auto's flinke schade op. Het is niet duidelijk waarom de bestuurder juist het fastfoodrestaurant koos als toevluchtsoord.