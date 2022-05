Bij een controle van huurwoningen in Den Haag troffen inspecteurs gisteren bizarre situaties en misstanden aan. Zo bleek een jonge huurder bovenop de kamerhuur nog eens 200 euro extra te moeten betalen voor één tafel en één versleten bureaustoel.

De inspecteurs van de Haagse Pandbrigade gingen vrijdag langs bij woningen in Spoorwijk en Moerwijk en troffen op meerdere plekken situaties aan die niet door de beugel kunnen. Zo vonden ze een illegale slaapplek in de kelder van een supermarkt. En vonden ze dus een verhuurder die tweehonderd euro extra huur vroeg voor twee (versleten) meubelstukken. Dit bedrag kwam bovenop de kamerhuur, die overigens niet bekend is gemaakt. Het huurteam van de gemeente doet verder onderzoek naar deze misstand.

De Pandbrigade trof verder acht keer illegale kamerverhuur aan en er waren drie woningen gesplitst zonder vergunning. Verder troffen zij 35 mensen aan die niet ingeschreven stonden op het adres. In één van de panden werkten prostituees illegaal.

Eén van de taken van de pandbrigade is om te controleren of er niet te veel huur wordt gevraagd door huisbazen. Tijdens de controle bleek dat er twaalf woningen waren waarvoor teveel geld wordt gevraagd.

Verkeerscontrole

Tijdens de grote actie in de twee stadsdelen werkte de gemeente Den Haag samen met politie, douane, Openbaar Ministerie, NS, NVWA, Stedin, HTM, Omgevingsdienst Haaglanden en de brandweer. Naast panden werden ook andere misstanden onderzocht. Tijdens een verkeerscontrole op de Erasmusweg kregen 87 mensen een bekeuring, onder andere voor rijden onder invloed. In twee auto's zijn losliggende lachgasflessen aangetroffen. Het is bij wet verplicht om deze vast te zetten.

Daarnaast zijn er ruim drieduizend geparkeerde auto's gescand. Hier werden 82 bekeuringen uitgeschreven voor onder andere het niet betalen van parkeergeld. De gemeentelijke Belastingdienst heeft voor 34.500 euro geïncasseerd en heeft zeven wielklemmen gezet. Verder kregen 110 mensen een boete voor zwartrijden in het openbaar vervoer.