De politie is nog steeds op zoek naar de verdachte van een ernstige steekpartij deze week in de Haagse wijk Mariahoeve. De 26-jarige man stak meerdere keren met een groot mes in op zijn slachtoffer.

Woensdagmiddag rond 15.00 uur loopt het slachtoffer in de Ivoorhorst wanneer een man hem plotseling meerdere malen aanvalt. Er wordt op hem ingestoken met een groot mes. Het slachtoffer valt en raakt gewond. Daarna stapt hij op om zelf hulp te zoeken in het wijkcentrum aan de Ivoorhorst.

De dader is vervolgens gevlucht. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie had de verdachte snel in beeld. Die middag werd een er een inval gedaan in een flatwoning aan de Hofzichtlaan. Daar werd echter niemand aangetroffen.

Omdat de verdachte nog steeds voortvluchtig is, heeft de politie een foto van de 26-jarige man verspreid. Dit doet de politie alleen in uiterste gevallen en in samenspraak met het Openbaar Ministerie. En alleen wanner er sprake is van een zwaarwegend algemeen belang. Zoals veiligheid.