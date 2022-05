Bij een aanrijding tussen een busje en een personenauto op de Veilingroute in Honselersdijk zijn vrijdagmorgen vroeg meerdere gewonden gevallen. De chauffeur van het busje is aangehouden en wordt gehoord door de politie.

Dat zegt Edip Apaydin, eigenaar van uitzendbureau Weda BV uit Den Haag, tegen deze nieuwssite. In het busje zaten acht van zijn medewerkers. Zij waren om 5.00 uur onderweg naar een bedrijf in het Westland om daar te werken, toen het busje in botsing kwam met de personenauto. Die werd door de klap in delen gescheurd. Over de hele kruising van de Veilingroute met de Middel Broekweg lagen autoresten. Het witte busje heeft flinke schade aan de voorkant en is tegen een stoplicht tot stilstand gekomen.

"Heel erg", reageert Apaydin telefonisch. "Ik zag de beelden vanochtend, dan valt het gelukkig mee met de gewonden. De medewerkers zijn niet heel zwaar getroffen. Één vrouw heeft een beenbreuk opgelopen. Twee andere vrouwen hebben hun pols gebroken."

Hoe het gaat met de bestuurder van de personenauto is onbekend. "Het gaat in totaal om negen slachtoffers. Het onderzoek ter plekke is zojuist afgerond", vertelt een politiewoordvoerder. "De slachtoffers zijn met wisselende klachten naar het ziekenhuis vervoerd. Zij leken in eerste instantie buiten levensgevaar te verkeren, maar we durven niets met zekerheid te zeggen."

Apaydin is ter plekke geweest en is met zijn medewerkers mee geweest naar het ziekenhuis. "De chauffeur zit nu bij de politie. Ik weet niet hoe het is gebeurd."

De verkeerspolitie is op de plaats van het ongeval lange tijd bezig geweest met onderzoek waardoor de kruising was afgesloten. Een woordvoerder laat weten dat er voorlopig niets over de oorzaak van het ongeluk naar buiten zal komen. "Het klopt dat één van de twee bestuurders is aangehouden en wordt verhoord. Hem wordt nu het veroorzaken van een aanrijding met letsel ten laste gelegd. Op dit moment zit hij nog vast."