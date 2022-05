Paspoorten thuisbezorgen, een verdubbeling van het aantal afspraken dat gemaakt kan worden en de werkdruk van de baliemedewerkers beter in de gaten houden. De gemeente Den Haag neemt nog meer maatregelen om de lange wachttijden voor paspoorten en rijbewijzen terug te dringen.

Er lijkt inmiddels wel een flinke verbeterslag gemaakt. De wachtlijsten waren opgelopen tot twee à drie maanden, maar wie nu een afspraak wil maken, heeft goede kans al binnen een paar dagen terecht te kunnen. Wethouder Saskia Bruines zei donderdag tijdens de raadsvergadering dat het aantal medewerkers inmiddels bijna verdubbeld is. Daardoor kunnen er 2000 extra afspraken per week worden ingepland, eveneens bijna een verdubbeling.

Toch wilde de gemeenteraad dat er nog een aantal extra maatregelen worden genomen. Zo krijgen Hagenaars die een afspraak via de website maken, binnenkort de melding te zien dat ze het op een later moment nog eens kunnen proberen als ze vinden dat de afspraak te ver in de toekomst ligt. Een voorstel van de ChristenUnie SGP daartoe kreeg een meerderheid, net als het plan om paspoorten thuis te bezorgen.

Strakker

Ook de werksfeer en de werkdruk bij de baliemedewerkers wordt op voorspraak van Denk strakker in de gaten gehouden. Het CDA pleitte ervoor om te onderzoeken of voor Hagenaars ook de andere stadsdeelkantoren opengesteld kunnen worden voor dienstverlening. Bovendien worden de computersystemen, zoals het afsprakensysteem, door een onderzoeksbureau doorgelicht. Hart voor Den Haag-raadslid Rachid Guernaoui vroeg daarom. Volgens wethouder Bruines is zo'n onderzoek inmiddels gaande.