Twee Haagse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog worden binnenkort uit het zand gegraven. Voor één dag zijn ze dan te bezoeken voor geïnteresseerden, daarna verdwijnen ze weer onder het zand.

Op zaterdag 28 mei is het landelijke Bunkerdag. Aan de kust zijn dan overblijfselen van de Duitse fortificaties te bezoeken. De betonnen kolossen zijn vaak niet toegankelijk voor het publiek. Soms helemaal verzonken in het zand of overgenomen door de natuur vertellen zij nog altijd het verhaal van de Duitse bezetting.

De nazi's legden in de oorlog een verdedigingslijn van ruim 5000 kilometer lang aan langs de westkust, genaamd de Atlantikwall. De aanleg van alle bunkers, loopgraven en tankgrachten had zeer ingrijpende gevolgen voor bewoners in Den Haag en het Westland. Tienduizenden kustbewoners moesten hiervoor verhuizen.

Om hierbij stil te staan, gaat een select aantal bunkers tijdens Bunkerdag een dag open. Twee bunkers in het Haagse Van Stolkpark worden speciaal voor deze dag uitgegraven en opengebroken. Ook het Atlantikwall Museum Scheveningen aan de Badhuisweg en het gangenstelsel WN67 in Kijkduin zijn geopend.

De bunkers zijn tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken. Een kaartje voor volwassenen is 7,50 euro en kinderen onder de twaalf jaar betalen 4 euro.