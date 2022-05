Het vuurwerkfestival op Scheveningen gaat voor het derde jaar op rij niet door. Deze keer omdat er simpelweg te weinig politieagenten zijn.

Het immens populaire vuurwerkfestival kon in 2020 en 2021 niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Zo'n groot evenement kon toen ook in de relatief vrije zomermaanden niet gehouden worden vanwege de vele duizenden toeschouwers die eropaf komen. Dit jaar zou het dan toch weer moeten gebeuren, maar opnieuw een domper voor de vuurwerkliefhebbers: er zijn te weinig politieagenten beschikbaar.

De kalender puilt uit van de evenementen deze zomer. Er is veel in te halen sinds de uitbraak van corona in 2020 en dat gaat dus niet allemaal lukken. Vooral tussen juni en september is het dringen geblazen, schrijft burgemeester Jan van Zanen aan de gemeenteraad. "De politiecapaciteit was al beperkt en daar wordt nu een uiterst beroep op gedaan. Mede door dit capaciteitsgebrek bij de politie is het niet mogelijk om komende zomer het Vuurwerkfestival te organiseren."

Augustus 2023

Het evenement verplaatsen naar een moment na de piekdrukte gaat volgens hem niet lukken. Daarmee zou de financiering van het festival in gevaar kunnen komen. Nu is besloten om het te verplaatsen naar augustus 2023.