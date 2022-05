Een meisje is donderdagochtend gewond geraakt door een aanrijding met een tram bij het centraal station in Den Haag. Ambulancepersoneel heeft zich over het slachtoffer ontfermd en zij is hierna naar een ziekenhuis gebracht.

De tiener fietste op de Laan van Reagan en Gorbatsjov in Den Haag en kwam in botsing met tram 9 richting Vrederust. Door de aanrijding is het tramverkeer rond Centraal Station tijdelijk ontregeld. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag