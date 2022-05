Een huis aan de Houtzagerssingel in Den Haag heeft vanochtend behoorlijke schade opgelopen door een brand die in een de tuin ontstond. De bewoners die op het moment van de brand thuis waren, konden zichzelf in veiligheid brengen en raakten niet gewond.

Rond kwart voor zeven vanochtend werd de brandweer gealarmeerd voor de brand. De korte maar felle brand woedde aan de achterkant van de woning. Door nog onbekende oorzaak is het vuur in de tuin ontstaan. De vlammen sloegen vanaf daar de woning in. Stichting Salvage Stichting Salvage komt om de bewoners te helpen bij de schadeafhandeling. De schade aan de woning is zo groot dat deze tijdelijk onbewoonbaar is. Ook de naastgelegen woning heeft schade opgelopen. Salvage bekijkt of deze woning wel bewoond kan blijven ondanks de schade.