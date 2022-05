Bij een steekpartij bij Wijkcentrum Mariahoeve aan de Ivoorhorst in Den Haag is woensdagmiddag iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Van de dader ontbreekt elk spoor.

De steekpartij vond rond 15.00 uur buiten plaats, vlakbij het wijkcentrum. Er lagen glasscherven en bloed op straat. Het slachtoffer is, nadat hij gewond raakte, zelf het wijkcentrum binnengegaan om hulp te vragen. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog niet bekend. De politie doet ter plaatse onderzoek naar het steekincident. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie zoekt naar een een 26-jarige man met een lichte huidskleur. Hij draagt een zwarte jas en blauwe broek. Rond 17.00 uur was deze man nog niet aangetroffen.