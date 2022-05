De problemen met de verzakte vloeren van de zalen van theater Amare worden grotendeels deze zomer opgelost. Toch wordt verwacht dat de programmering dit jaar verstoord kan worden.

De problemen in de constructie van het cultuurpaleis kwamen eind vorig jaar aan het licht toen de zaaldeuren opeens niet meer konden sluiten. De bodem van enkele zalen was met enkele millimeters verzakt. In de Concertzaal en de Ensemblezaal zijn trillingsdempers gebouwd om het geluid te isoleren. Deze dempers horen in te veren, maar zijn uiteindelijk verder ingeveerd dan de bedoeling was. ChristenUnie/SGP stelde raadsvragen over de verzakkingen en de kosten voor reparatie.

Het stadsbestuur laat weten dat aannemer Cadanz hard aan het werk is om het probleem op te lossen. Het bedrijf draait ook op voor alle kosten. Om ervoor te zorgen dat de programmering van het theater zo min mogelijk in het geding komt, wordt er zo veel mogelijk in de zomer gesleuteld aan de zalen. Er wordt wel verwacht dat Cadanz nog tijdens de najaarsprogrammering bezig is. Eventuele verliezen vanwege het wegvallen van de programmering zullen op de aannemer worden verhaald.

Naast de verzakking van de twee zalen moet Cadanz ook nog aan de slag om drie andere, kleinere gebreken in het gebouw op te lossen. Het stadbestuur verzekert dat de verzakking verder de veiligheid van bezoekers of artiesten niet in het geding brengt.