Een automobilist is dinsdagavond gevlucht na een ongeluk op de Prinses Beatrixlaan ter hoogte van de kruising met de Generaal Spoorlaan in Rijswijk. Hij liet daarbij een gewonde motorrijder achter op het asfalt.

De schade aan de voertuigen is fors. De automobilist heeft zijn auto achtergelaten en is te voet gevlucht. De politie is met meerdere eenheden op zoek naar de gevluchte man. De motorrijder wordt nagekeken door ambulancepersoneel op verwondingen.