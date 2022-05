Bij een steekpartij op de Loosduinseweg in Den Haag is zondagmiddag een man gewond geraakt. Volgens omstanders zou hij in zijn nek zijn gestoken.

Rond kwart voor vijf kregen de hulpdiensten informatie door over een steekpartij ter hoogte van de Kamperfoeliestraat. Meerdere eenheden van de politie, de ambulancedienst en de traumahelikopter uit Amsterdam werden met spoed gealarmeerd. Het slachtoffer is op straat aan zijn verwondingen verzorgd. Het ambulancepersoneel kon niet wachten op de komst van traumahelikopter en is daarom met een zogenoemde 'scoop and run' snel naar het ziekenhuis vervoerd. De politiehelikopter heeft enige tijd boven het incident gecirkeld. Volg Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag