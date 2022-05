De gemeente Rijswijk heeft een growshop in een winkel aan de Cort van der Lindenstraat gesloten na een integrale controle die door het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) enkele maanden geleden is uitgevoerd. Bij de controle werden materialen gevonden voor de illegale hennepteelt.

Hoewel de winkel in Rijswijk zich profileerde als tuincentrum verkocht deze ondernemer middelen die bedoeld zijn voor de professionele hennepteelt. De materialen, waaronder tuinaarde, groeimiddelen voor wietplanten en ventilatoren die zorgen voor de luchtcirculatie in afgesloten hennepkwekerijen, werden door de politie in beslag genomen. Daarnaast onderzoekt de gemeente of het gebruik van het pand in lijn is met het bestemmingsplan.

Bas Verkerk, waarnemend burgemeester van Rijswijk, zegt: "Ondermijning vormt een gevaar voor een goed functionerende samenleving. Het is duidelijk dat deze tuincentra geen geraniums lieten groeien, maar hielpen met het kweken van hennep. Daar treden wij als gemeente stevig tegen op."

Het HEIT

Het HEIT is een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten, politie, Belastingdienst, Douane, Nederlandse Arbeidsinspectie, UWV, drie omgevingsdiensten en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Het team werkt in Den Haag en daarbuiten om malafide bedrijvigheid en misstanden in de prostitutie aan te pakken. Het HEIT pakt ondermijnende criminaliteit aan zoals mensenhandel, belastingontduiking, heling, schijnbeheer en/of misbruik van de vergunningen.