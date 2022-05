De populaire Haagse band Goldband heeft vrijdag een nieuw nummer uitgebracht met een bijzonder thema. Het drietal werd deze keer niet geïnspireerd door feestjes of de prijs van cocaïne, maar door een eeuwenoud schilderij uit het Mauritshuis.

Goldband brak door tijdens de coronapandemie met catchy popnummers die bleken aan te sluiten bij de honger naar feestjes van het veelal jonge publiek. Maar ook nu alles weer open is blijft de muziek populair en staan ze op de nodige festivals, zoals ook op Parkpop dit jaar.

Goldband liet zich inspireren door een schilderij van Jezus uit 1597. Het tafereel speelt zich af op een plek die tussen de hemel en de hel in zit. Bandlid Boaz Kok: "Het zijn doodnormale mensen die daar zitten, maar ze hebben toch iets verkeerds gedaan waardoor ze de hemel niet in mogen. En ze hebben iets nét niet verkeerd genoeg gedaan, waardoor ze ook de hel niet in komen. Beetje psycho."

Het Mauritshuis vraagt artiesten voor 'Bekijk het Mauritshuis met je oren' om nummers te maken die zijn geïnspireerd door de collectie. Goldband lijkt misschien een bijzondere keuze hiervoor, maar volgens de bandleden is dat niet zo: "We konden zoveel kanten op met dit schilderij. Licht, donker, vechten, dansen, huilen, lachen. Dat ís Goldband eigenlijk."