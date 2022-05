In het water ter hoogte van de Houtrustbrug in Den Haag is zaterdagochtend een overleden persoon aangetroffen.

Voorbijgangers belden vanmorgen met de politie nadat zij in het water bij de Houtrustbrug een persoon zagen drijven. Politie, brandweer en duikers van het arrestatieteam zijn ter plaatse gegaan. De duikers hebben het lichaam met ondersteuning van de hoogwerker van de brandweer uit het water gehaald. Medewerkers van forensische opsporing en de recherche zullen onderzoek doen naar de identiteit van de persoon en de doodsoorzaak. Volg Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag