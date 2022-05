Een auto is zaterdagnacht na een explosie volledig uitgebrand in de Zijpendalstraat. In dit oostelijk stukje van Moerwijk in Den Haag zuchten buurtbewoners onder overlast van junkies en dealers.

Omwonenden hoorden een enorme knal. Toen hulpdiensten arriveerden, ontdekten ze dat het voorraam van de auto 2 meter verderop lag. Van de auto is weinig meer over. Er wordt uitgegaan van brandstichting. Juist deze week bleek hoe buurtbewoners meer dan genoeg hebben van overlast in de wijk. Het dieptepunt was dat een actieve vrijwilliger in de wijk, onder andere lid van het buurtpreventieteam, door een kogel werd geraakt. Hij ligt nog in het ziekenhuis. De kogel zit net naast zijn hart en kan niet verwijderd worden. Maar afgelopen zomer was er een overval in een woon-zorgcentrum aan de Twickelstraat, dat om de hoek ligt van de Zijpendalstraat. Er werden twee molotovcocktails gegooid naar een pand. Er wordt geslapen in kelderboxen, een scootmobiel is niet veilig, auto's worden opengebroken en buurtbewoners zien dealers onderlinge vetes uitvechten. De junkies die zij aantrekken zorgen eveneens voor overlast. Politie en Vestia zeggen hun best te doen problemen te bestrijden. Volg Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag