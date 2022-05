Piet Hein Donner moet de Haagse formatie die nu al maanden muurvast zit, weer op de rit krijgen. Zowel Donner als de partijen willen er geen gras over laten groeien. De CDA-politicus gaat vandaag al aan de slag.

Het is dus Piet Hein Donner die moet gaan doen wat nog niemand anders lukte. Namens Hart voor Den Haag beten Gert-Jan Oplaat en Geerten Boogerd hun tanden al stuk op de Haagse formatie en ook de twee D66-verkenners Annelien Bredenoord en Joost Sneller lukt het niet om de gepolariseerde gemeenteraad dichter bij elkaar te brengen. Een gebrek aan politieke wil, concludeerden ze.

Hoe nu verder, was de grote vraag daarom donderdagavond. Na twee lange rondes van verkennende gesprekken ligt er al een dik pak aan verslagen. Een nieuwe door de VVD ingezette ronde lijkt daardoor niet veel toe te voegen. Want waarom zou dat tot een andere resultaat leiden? Een formateur bellen is ook zinloos, want die heeft geen idee waar die moet beginnen.

Lichtpuntjes

Daarom komt er nu dus een tussenoplossing, op initiatief van Hilbert Bredemeijer (CDA). Die stelde voor te zoeken naar een gezaghebbende, onafhankelijke adviseur, die boven de partijen staat. Met Donner is in elk geval iemand van statuur bereid gevonden die klus aan te nemen. Hij was minister van Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna was hij vicepresident van de Raad van State. Niet onbelangrijk: Donner was informateur van de kabinetsformatie in 2002.

Hoewel de Haagse politiek inmiddels twee maanden na de verkiezingen terug bij af lijkt, zien vooral de coalitiepartijen toch nog wel lichtpuntjes. Ze zeggen dat de inhoudelijke verschillen niet onoverbrugbaar zijn en de over en weer opgeworpen blokkades zouden ook niets met personen te maken hebben. Het lijkt er daardoor op dat de partijen zich zo diep hebben ingegraven om zichzelf in een goede onderhandelingspositie te manoeuvreren in het verdere formatieproces.