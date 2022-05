In de Schlegelstraat in Den Haag zijn een aantal woningen donderdagavond ontruimd in verband met een mogelijk gaslek. Vermoedelijk betreft het een gaslek onder de grond in de buurt van één van de lantaarnpalen.

Het incident startte omstreeks 21.30 uur in de Haagse wijk Laak. De brandweer kwam snel ter plaatse en ook Stedin is aanwezig in de straat om het mogelijke lek op te sporen. De Schlegelstraat ligt op dit moment open in verband met werkzaamheden. De brandweer laat weten dat de verwachting is dat de werkzaamheden nog drie uur duren. De gemeente is ingeschakeld om de bewoners op te vangen.