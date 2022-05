27 evenementen die dit jaar plaatsvinden, krijgen van de gemeente een financiële bijdrage. De gemeente heeft 35 aanvragen in behandeling genomen en onderstaande 27 gehonoreerd. Er is in totaal 254.950 euro toegekend.

Het gaat om evenementen die plaatsvinden in de periode juli tot en met december 2022. Het geld komt uit het budget van het Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen. De evenementen die gesubsidieerd worden zijn jaarlijks terugkerende begrippen, maar ook enkele nieuwe festivals zoals Pal Mundo Outdoor en 777 Fest in het Zuiderpark.

Overzicht van alle evenementen

• Zeeheldenfestival (€ 7500)

• Summertime Festival (€ 7500)

• Westwood Festival (€ 7500)

• Pal Mundo Outdoor (€ 20.000)

• De Witt of Oranje - Rampjaar 1672 (€ 8700)

• 777 Fest (€ 10.000)

• I Love Hiphop Festival (€ 7500)

• Milan Summer Festival (€ 10.000)

• Scheveningen Surf Festival (€ 10.000)

• Wild Rooster Festival (€ 10.000)

• The Streets of Chuck Deely (€ 10.000)

• Royal September (€ 2500)

• The Hague Pride (€ 10.000)

• SLS Classic (€ 2500)

• Clubhopping (€ 10.000)

• Embassies of Design (€ 5000)

• Prinsjesfestival (€ 10.000)

• VISSCH (€ 15.000)

• The Hague Fashion Week (€ 7500)

• The Hague Night Surf Fest (€ 10.000)

• Cameretten Festival (€ 10.000)

• Rock A Rail (€ 15.000)

• Scheveningen Light Walk (€ 10.000)

• Royal Winter Collabs Scheveningen (€ 7500)

• Windkunst Festival Den Haag (€ 15.000)

• Hofkwartier Wintermarkt (€ 6250)

• Jazz Enroute (€ 10.000)