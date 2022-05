Het personeel van vervoerder HTM dreigt met een staking als hun loon niet omhoog gaat en de werkdruk niet wordt verlaagd. Vakbonden FNV Stadsvervoer en CNV Vakmensen hebben vandaag een ultimatum gesteld nadat meerdere keren is geprobeerd tot een cao-akkoord te komen.

De vakbonden geven de HTM, dat 1900 mensen in dienst heeft, tot woensdag 18 mei, 12.00 uur, de tijd om acties te voorkomen. 'Het heeft meer weg van een soap dan van serieuze cao-onderhandelingen. De houding van de werkgever is absurd. Onze leden zijn echt woest en staan klaar om actie te voeren', zegt Eric Vermeulen, bestuurder van FNV Stadsvervoer.

De huidige cao liep tot 1 september 2021. De onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn gestart in november 2021. De twee partijen komen er tot nu toe echter niet samen uit. In het ultimatum eisen de bonden onder meer 5 procent meer loon, koopkrachtbehoud en het verhogen van de loonschalen met 100 euro bruto per maand. Ook eisen ze dat er afspraken worden gemaakt over verlaging van de werkdruk. 'De werkdruk is enorm en de werkgever komt met niks om dit grote probleem op te lossen', aldus Sanne van der Meulen, onderhandelaar CNV Vakmensen.

De HTM laat weten begrip te hebben voor de situatie en de werkdruk voor haar werknemers. Het vervoersbedrijf gaat zich beraden op het ultimatum en zal met een reactie komen. De HTM is van mening dat het met een goed eindbod is gekomen door 3,1 procent meer loon te bieden over 2022. "Onze financiële positie is ook uitdagend, mede doordat de reizigersaantallen nog achterlopen ten opzichte van de periode voor corona", zegt een woordvoerder. De HTM is wel teleurgesteld in de houding van de bonden.