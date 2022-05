De verkeerspolitie Den Haag keek vanmiddag raar op toen ze bij een buscontrole op de A13 een bestuurder controleerde. Een buschauffeur die een groep kinderen vervoerde voor een schoolreisje bleek zwaar onder invloed achter het stuur te zitten.

"We dachten dat het niet veel gekker kon dan we normaliter tegen komen maar...", begint de verkeerspolitie donderdagmiddag. De politie hield een buscontrole op de A13 ter hoogte van Delfgauw. Daar werd een touringcar gecontroleerd die onderweg was voor een schoolreisje van een basisschool.

Bij controle van de bestuurder bleek hij onder invloed van alcohol te zijn. Uiteindelijk heeft de politie de man een ademanalysetest laten ondergaan. Daaruit bleek dat hij zoveel had gedronken dat zijn rijbewijs is ingevorderd. "Hij bleek zwaar onder invloed", zegt een woordvoerder van de politie.

Bij de ademanalysetest bleek dat de bestuurder 620 Ugl alcoholgehalte in zijn adem had. Vanaf 220 moet een automobilist bij een controle al mee naar het bureau. Voor een beginnende bestuurder geldt dat al bij een waarde van 88.

Andere maatregelen

Tegen de bestuurder is een proces-verbaal opgemaakt en daar blijft het mogelijk niet bij. Mogelijk wordt er ook nog een melding bij het CBR gemaakt en volgen er andere maatregelen, zegt de woordvoerder. De politie doet nog verder onderzoek.