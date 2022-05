Op de Vreeswijkstraat in Den Haag heeft woensdagavond een flinke aanrijding plaatsgevonden tussen twee auto's.

Ter hoogte van het Esso tankstation ging het omstreeks 21.00 uur mis. Na de aanrijding werden de politie, meerdere ambulances, de brandweer en het Mobiel Medisch Team gealarmeerd. Het MMT is later afgemeld, omdat er op het eerste gezicht geen ernstig gewonde slachtoffers zijn gevallen.

De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend. In beide voertuigen zaten meerdere inzittenden. Drie inzittenden zijn door het toegesnelde ambulancepersoneel gecontroleerd. Twee slachtoffers zijn uiteindelijk zonder spoed vervoerd naar het ziekenhuis. Een derde is met spoed vervoerd.

De brandweer heeft ter plaatse hand- en spandiensten verricht. De Vreeswijkstraat is door het ongeval afgesloten in beide richtingen.