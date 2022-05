Een geparkeerde scootmobiel is woensdagmiddag in brand gevlogen tijdens het opladen. Het voertuig stond dicht tegen een woning aan op de Zuidwal in Den Haag waardoor het vuur is overslagen. Naast de scootmobiel vatte ook een rollator vlam.

De brandweer controleert momenteel meerdere woningen en heeft tenminste één woning geventileerd. De schade aan het raam van het huis waar de scootmobiel tegenaan stond is flink. De brandweer voert sloopwerkzaamheden uit om te kijken of er nog elders een brandhaard is.