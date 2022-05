Het AZC in Rijswijk mag nog een half jaar langer openblijven. Dat besloot de gemeenteraad dinsdagavond. Het (COA) mag de locatie aan de Lange Kleiweg tot en met 30 november dit jaar gebruiken. Daarna komt er een centrum voor flexibel wonen.

Het contract met het COA zou eigenlijk aan het einde van deze maand aflopen, maar er werd wederom een verlenging van de termijn gevraagd. Het bleek een heet hangijzer in de raad. Waar aan de ene kant werd geopperd om door te gaan met de opvang van asielzoekers, vonden andere partijen het tijd om de ruimte zo snel mogelijk te gebruiken voor andere woningen.

Een motie van CDA, D66 en VVD over de termijnverlenging werd dinsdagavond aangenomen. Het geeft het COA een transitieperiode van zes maanden om door te gaan met de opvang onder dezelfde voorwaarden die al gelden. In de motie staat ook dat het stadsbestuur met een plan moet komen voor een centrum voor flexibel wonen op de locatie, dat in september klaar moet zijn.

Ook wordt het college opgeroepen om andere gemeenten in Zuid-Holland op actieve wijze te benaderen om ook hun verantwoordelijkheid te nemen in de opvang van vluchtelingen.

Tegen afspraken in

Het COA liet eerder al weten de stemronde niet af te wachten en bepaalde eerder al na 31 mei open te blijven, tegen de gemaakte afspraken in. Reden daarvoor was de drukte in het AZC Ter Apel, dat overvol raakte door vluchtelingen uit Oekraïne.