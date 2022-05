Een 57-jarige man uit Rijswijk is dinsdagavond gewond geraakt bij een schietpartij in de Weldamstraat in het oostelijke stukje van Moerwijk. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Het slachtoffer liep rond 23.00 uur over de Weldamstraat richting de woning waar hij verblijft toen de man een harde knal hoorde. Eenmaal thuis voelde de Rijswijker pijn in zijn borststreek. Met een ambulance werd hij naar het ziekenhuis vervoerd. Daar bleek dat zijn verwondingen waren veroorzaakt door een kogel. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Bewijsmateriaal Na het schietincident sloot de politie direct een stuk van de straat af om te zoeken naar bewijsmateriaal, omdat er vermoedelijk op straat is geschoten. Daarvoor trokken agenten in linie door de Weldamstraat. De politie is op zoek naar mensen die iets gehoord of gezien hebben.