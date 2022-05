Alweer hebben vandalen toegeslagen in het Huijgenspark. De regenboogbank is in de nacht van dinsdag op woensdag vernield. Sterker nog: deze is zo met rode graffiti beklad, dat er geen regenboog meer in te zien is.

Nog geen vijf dagen geleden werd het bankje, dat symbool staat voor tolerantie voor de lhbtiq+-gemeenschap, gelanceerd. En wel als reactie op acht eerdere vernielingen van de regenboogvlag in het park. Het zou een permanent symbool voor de lhbtiq+-gemeenschap moeten worden. Dat ook de bank het niet heeft gehaald, noemt voorvechter Jean-Bernard Mawaje dan ook vreselijk. De voorzitter van stichting Queer Mind is net gaan kijken. Nog lopen de koude rillingen over zijn rug. "Boos, verdrietig, moedeloos, sprakeloos - ik ben het allemaal. Het is gewoon niet te begrijpen. Blijkbaar stopt dit niet - ondanks de medewerking van zowel de politie als politici. Het heeft allemaal niet gewerkt. Wat gaat dan wel werken. Waar gaat dit naartoe?", vraagt hij zich hardop af. Mawaja gaat naar de politie om aangifte te doen. "Dit is geen vergissing of kat-en-muisspel meer. Dit is doelgerichte discriminatie. Het is in en in triest."