De Haagse kortgedingrechter moet beslissen of een stel, dat een recreatiewoning bezit op een eiland in Rijpwetering aan de rand van de Kagerplassen, nog wel gebruik mag maken van een veerpont daar naartoe. De familie die het vaartuig bezit, wil de man en vrouw geen toegang meer verschaffen tot het vaartuig.

Daardoor wordt het lastig voor het paar om het eiland in Rijpwetering, dat bekendstaat als de Buurterpolder, te bereiken. In 2014 werd de pont naar het eiland door het Hoogheemraadschap Rijnland geprivatiseerd. De uitbaters van een kaasboerderij op het eiland namen de veerdienst over. De boerenfamilie had de pont nodig om haar producten af te voeren en vee te verplaatsen.

Destijds werd afgesproken dat andere eilandbewoners ook van de pont gebruik mochten maken. Tijdens een kort geding eiste de boerenfamilie dinsdag echter dat een man en vrouw uit Den Haag met een recreatiewoning op het eiland de pont niet meer betreden. Het vaartuig moet bediend worden door passagiers zelf, en daar zou het stel niet goed in zijn. Door onkundig varen kan de pont kapot gaan en een nieuwe kost 250.000 euro, vertelde de familie aan het AD. Zij betreurt de gang naar de rechter. "Er zijn alleen maar verliezers."

De boerenfamilie vreest schade aan de pont. Zeker nu de Hagenaars ook van plan zijn er bouwmaterialen mee over te zetten naar hun recreatiewoning, die ze helemaal gaan vernieuwen. "Maar u verwacht toch niet dat deze mensen dan maar gaan zwemmen naar de overkant", vroeg de rechter dinsdag aan de boerenfamilie. Die wees erop dat andere bezitters van een recreatiewoning op het eiland ook met een eigen bootje naar hun optrekje komen.

'Geen greintje bewijs'

Het Haagse stel wijst erop dat ze eerder met de eigenaren van de pont afspraken hebben gemaakt over het gebruik van de pont. Daar zou de boerenfamilie nu niet zomaar onderuit kunnen. Volgens hun advocaat was er 'geen greintje bewijs' dat het Haagse stel de pont beschadigt.