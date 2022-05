Bronovo blijft tot 2030 open als ziekenhuis. Dat staat in het plan dat HMC dinsdag aan het personeel presenteert. Ook na 2030 wil het ziekenhuis zorg blijven bieden in Benoordenhout. Vooral gericht op ouderen en patiënten met een chronische aandoening.

De afgelopen jaren was er veel weerstand tegen de plannen van HMC om het Bronovo vanaf 2024 op te doeken. Omwonenden kwamen in het verweer, actiegroepen werden opgezet en ook de Haagse politiek liet zich niet onberoerd. Er werden zelfs Kamervragen gesteld over de toekomstplannen van HMC.

De laatste jaren zijn de plannen opnieuw tegen het licht gehouden en is er veel gesproken met betrokkenen. "De afgelopen jaren waren in de zorg natuurlijk roerige jaren. Als raad van bestuur hebben we alle verbouw- en nieuwbouwplannen nog een keer bekeken en gekeken wat bruikbaar is.

Daarmee hebben we de puzzel van het huisvestingsplan gelegd." Daarin staat dat Bronovo langer open moet worden gehouden en dat er na 2030 gegarandeerd een zorgfunctie in de wijk blijft.

Intussen wordt het Westeinde-ziekenhuis flink opgeknapt. De operatiekamers worden vernieuwd en uitgebreid en het aantal bedden op de intensive care wordt uitgebreid: van 16 naar 24. Ook in Antoniushove worden de operatiekamers aangepakt en uitgebreid.