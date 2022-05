De bestuurder van een brandweermotor en een automobilist zijn maandagochtend tegen elkaar aangereden op de kruising van de Laan van Delfvliet en de Rotterdamsebaan in Den Haag. De brandweermotor was vermoedelijk met spoed onderweg naar een melding toen het misging.

Het ongeval gebeurde rond half twaalf toen de motorbestuurder op de zijkant van de auto klapte. De man is nagekeken door het toegesnelde ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De inzittenden van de auto waren flink geschrokken. Beide voertuigen zijn flink beschadigd.

De kruising is afgesloten in verband met politieonderzoek. Dat moet meer duidelijk maken over de oorzaak van het ongeval.

A13

Terwijl de afrit op de A13 naar de kruising werd afgezet, reed een automobilist in volle vaart tegen een voertuig aan. Die stond daar net met een knipperend bord aan te geven dat de rijstrook tijdelijk was afgesloten. Door de hoge snelheid die de automobilist had, zat zijn voertuig klem onder de andere wagen. De bestuurder is gewond geraakt en werd door hulpverleners nagekeken in een ambulance.

De precieze toedracht van het ongeval wordt onderzocht. Door het ongeluk was een deel van de A13 tijdelijk afgesloten.