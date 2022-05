De 41-jarige verdachte van een dodelijke schietpartij in het centrum van Den Haag is na zeven jaar uitgeleverd aan Nederland. De Antiliaan wordt ervan verdacht in 2015 twee mannen te hebben neergeschoten voor een uitgaansgelegenheid in de Herenstraat. Eén van hen overleed kort daarna in het ziekenhuis.

Robert I., bijgenaamd Tico, kon jarenlang buiten beeld van de opsporingsdiensten blijven en kwam zodoende op de lijst van Interpol te staan. In 2019 liep hij echter in Brazilië tegen de lamp toen hij werd opgepakt voor drugshandel, in een plaatsje ten zuiden van São Paulo. Na zijn arrestatie kwam de Braziliaanse politie er achter dat hij internationaal werd gezocht.

I. heeft eerst drie jaar in een Braziliaanse gevangenis gezeten voor de grote partij harddrugs die in zijn woning werd gevonden. De politie trof er zo'n 83.000 pillen xtc aan. Dit voorjaar kwam er akkoord op het uitleveringsverzoek dat het Openbaar Ministerie eerder al deed. De verdachte is vorige week overgebracht naar Nederland, op 5 mei is hij op Schiphol aangehouden.

Curaçaose straatbendes

Binnenkort zal hij zich voor de rechter moeten verantwoorden voor de schietpartij op 11 juli 2015, waarbij de 31-jarige Jursley Cijntje overleed. Volgens de moeder van Cijntje draaide de schietpartij om een meisje. Weekblad Elsevier schreef de schoten toe aan een ruzie tussen de twee Curaçaose straatbendes No Limit Soldiers en Buena Vista City.

I. vluchtte die nacht meteen na de schietpartij. Volgens het OM kon dat dankzij hulp van een vriendin met wie hij die avond in café La Suegra was. Zij zou hem meegenomen hebben naar haar woning in Capelle aan den IJssel, waarvandaan hij het land uit kon vluchten. De rechtbank sprak haar in 2018 echter vrij wegens gebrek aan bewijs.