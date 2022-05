Een burenruzie in het centrum van Den Haag is deze week dusdanig uit de hand gelopen dat de politie in actie moest komen met een stroomstootwapen. Eén van de buren zou gedreigd hebben met een hakbijl. Eenmaal ter plaatse liet de verdachte het mes vallen toen hij de politie zag. Op sociale media deelt de politie de beelden van de aanhouding.

De aanhouding vond dinsdagmiddag 3 mei even na 12.30 uur plaats. Eén van de buren had 112 gebeld, waarna agenten van het politiebureau aan de Jan Hendrikstraat werden opgeroepen. "Bij één van de buren was een hakbijl gezien door de melder", zegt de politie. "Hierdoor waren wij genoodzaakt om met het stroomstootwapen te dreigen." Op Instagram deelt de politie beelden van de inval vanaf het moment dat ze bij de voordeur aankomen. De deur bleek gesloten, waarna agenten aanklopten en hun taser klaar voor gebruik hielden. Na wat geschreeuw werd de deur open gedaan en stonden de agenten oog in oog met de verdachte. "Laat vallen! Laat vallen!" klinkt het vanuit de aanwezige agenten. De verdachte stond met een mes in zijn handen en bij het zien van de tasers, liet hij het mes meteen vallen. "Ik wil dit niet, ik wil dit niet", zegt hij tegen de agenten. "Stap naar achter", schreeuwt de agent tegen de man. "Heb je verder wapens bij je? Als je één verdachte beweging maakt, schiet ik je gelijk met een taser. Begrijp je dat? Voor je kijken. Op je knieën en armen op je rug." Zonder verwondingen De verdachte werkte volledig mee en kon daardoor veilig en zonder verwondingen worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en de recherche zal de zaak verder onderzoeken. Op sociale media kan de actie en het delen van de beelden op positieve reacties rekenen. "Goed gewerkt, complimenten", reageert een gebruiker. "Geweldig gedaan!" klinkt het van een andere reageerder. "Ook dat jullie je eigen filmpjes laten zien. Fantastisch."