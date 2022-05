Een man is zaterdagnacht lichtgewond geraakt na een vechtpartij aan de Loosduinseweg in Den Haag. De politie werd gealarmeerd voor een steekpartij, maar gaat er niet vanuit dat die ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De man is vermoedelijk in glas gevallen.

Het incident gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 2.30 uur aan de Loosduinseweg. Onder meer de ambulancedienst en meerdere eenheden van de politie kwamen ter plaatse. Er werd verderop in de straat een lichtgewonde man aangetroffen, ter hoogte van de voetbalkooi aan de Fahrenheitstraat. De man raakte vermoedelijk gewond na een vechtpartij bij een café op de Loosduinseweg. "De man is lichtgewond geraakt aan zijn arm", zegt een woordvoerder van de politie. Hij is waarschijnlijk met zijn arm in glas gekomen. De politie doet nog onderzoek naar de vechtpartij, maar gaat er niet vanuit dat er daadwerkelijk een steekpartij heeft plaatsgevonden. Het slachtoffer is na het incident in de ambulance verzorgd en daarna zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht.