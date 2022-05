De hond los laten lopen of paardrijden op het strand? Er gelden weer aangepaste regels vanaf 15 mei vanwege de drukke zomermaanden.

Baasjes die samen met hun viervoeter een wandeling over het strand willen maken, kunnen dit doen tussen 21.00 en 7.00 uur op het gehele Zuiderstrand. Ook mogen honden de gehele dag en nacht vanaf strandopgang 2 (einde parkeerterrein Machiel Vrijenhoeklaan) tot aan de grens met de gemeente Westland het strand op. Hetzelfde geldt voor het strand tussen strandopgang 9 (Kwartellaan) en strandopgang 10 (Duivelandsestraat).

Je bent verplicht een opruimmid­del (zoals een zakje) bij je te hebben

Aan de kant van het Noorderstrand zijn vanaf de strandopgang aan het einde van parkeerterrein Zwarte Pad tot aan de grens met gemeente Wassenaar ook honden toegestaan.

'Het strand is beperkt toegankelijk als losloopgebied', meldt de gemeente. 'Daarbij geldt altijd dat je de poep van de hond moet opruimen en je bent verplicht een opruimmiddel (zoals een zakje) bij je te hebben.'

En niet alleen voor honden gelden er aangepaste regels. In de zomermaanden, van 16 mei tot 1 oktober is paardrijden alleen toegestaan tussen 19.00 en 7.00 uur. Deze regels gelden voor het Scheveningse strand (Noorderstrand) en het Zuiderstrand. Rijden met paard en wagen (mennen) is nooit toegestaan.