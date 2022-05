In een appartement aan het Nicolaas Penninghof in Den Haag is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer heeft twee katten uit het huis gehaald. De dieren waren er slecht aan toe en moesten aan het zuurstof.

De brandweer kreeg om 13.30 uur een melding van een woningbrand. Bij aankomst was het onduidelijk of er nog mensen in het huis aanwezig waren en er was veel rookontwikkeling. "We hebben daarom meerdere voertuigen ingezet", legt een woordvoerder van de brandweer uit. "Daarna bleek dat de bewoners tijdig buiten waren. Wel zijn er twee katten uit de woning gehaald." De dieren hadden veel rook ingeademd en kregen daarom direct zuurstof toegediend, waarna ze redelijk opknapten. "Ze zijn nu overgedragen aan de dierenambulance." De vlammen zijn inmiddels onder controle. De oorzaak van de brand bleek een computer die vlam had gevat. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag