In het Huygenspark staat naast een vastgezette vlag, nu ook een regenboogbankje. 'De regenbooggemeenschap hoort óók in het Huygenspark thuis, en dat mag blijken ook', schrijft COC Haaglanden

De bank is geplaatst door stichting Queer Mind en is vrijdagmiddag door wethouder Arjen Kapteijns ingehuldigd.



In het park wappert ook een regenboogvlag. Deze werd de afgelopen maanden meerdere keren vernield. Inmiddels is de vlaggenmast in de grond geboord. 'Zo is het een stuk moeilijker te verwijderen.'



Wethouder Kapteijns noemde het weghalen van de vlag door vandalen eerder al 'laf en verwerpelijk'. "Het is ook een zwaktebod van wie weet dat zijn angst geen toekomst heeft. Als gemeente en gemeenschap laten we zien dat verdraagzaamheid overwint", aldus de wethouder.