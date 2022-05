Een auto is vrijdagochtend over de kop geslagen bij een aanrijding met een busje op de kruising van de Rijswijkseweg met de Waldorpstraat in Den Haag.

De wagens knalde rond elf uur door onbekende oorzaak tegen elkaar waarna de auto over de kop sloeg en tegen een verkeerspaal tot stilstand kwam. De schade aan de wagen is flink. Hulpdiensten rukten uit om de inzittenden bij te staan. De automobilist kon zelf uit de auto komen. "Hij raakte wonder boven wonder lichtgewond", meldt calamiteitensite District8.



Het kruispunt werd door de politie volledig afgesloten. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag