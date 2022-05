Een 31-jarige inbreker die een echtpaar in Scheveningen ernstig heeft mishandeld, is opgepakt in Duitsland. Aan de Duitse autoriteiten is om uitlevering gevraagd.

De verdachte sloop op donderdag 21 april via een open raam een woning aan de Sleepnetstraat binnen. De bewoners, een 63-jarige vrouw en een 71-jarige man, liggen op dat moment te slapen. Wanneer de vrouw wakker schrikt, valt de inbreker haar direct aan met een hard voorwerp. De vrouw werd bont en blauw beslagen en is op meerdere plekken gehecht. De inbreker vlucht wanneer haar man terugvecht. Later die ochtend werd de man betrapt terwijl hij bij een auto had ingebroken. De eigenaar van de auto maakte foto's waarop de verdachte herkenbaar in beeld staat. De politie toonde deze beelden vervolgens in de opsporingsprogramma's Team West en Opsporing Verzocht. Waldbröl Na de uitzendingen ontving de recherche meerdere tips in deze zaak. Hierbij werd ook de naam van de 31-jarige verdachte genoemd. De verdachte werd na overleg met het Openbaar Ministerie gesignaleerd. Hij kon uiteindelijk afgelopen woensdag worden aangehouden in het Duitse Waldbröl, een stadje 60 kilometer ten oosten van Keulen.