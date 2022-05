Studenten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag roepen medestudenten via sociale media op om te gaan staken. 'Wegens gebrek aan organisatie in de afgelopen en huidige jaren roepen we elke student op om vanaf 6 mei tot het einde van het examenseizoen geen les te volgen behalve het hoofdvak'.

De studenten zijn boos en hebben een hele lijst redenen om niet meer naar de les te komen. Ze schrijven vooral ontevreden te zijn over het gebrek aan organisatie. Zo zouden de data voor de examens niet op tijd duidelijk zijn voor studenten. 'We moeten de datum en tijd van een examen vanaf het begin van het jaar weten om onszelf te organiseren', staat in de oproep. Ook schrijven ze te veel tijd kwijt te zijn aan theoretische en educatieve onderwerpen waardoor studenten hun instrumenten niet kunnen beoefenen. En verliezen ze een 'onaanvaardbare' hoeveelheid tijd aan de optredens die studenten in en voor de school geven. Zinloos Ook over het curriculum zelf zijn de studenten niet tevreden. 'Het is zinloos dat de opdrachten in het hoofdprogramma zo veel tijd van studenten in beslag nemen. Daarbij zijn er examens en opdrachten die zaken evalueren die niet tot de les behoren.' Volgens de studenten is er een enorm gebrek aan samenhang in de vakken en zijn er veel (nieuwe) docenten. 'Daarbij boeken de docenten de hele dag kamers om te voorkomen dat studenten die kamers gebruiken voor hun dagelijkse praktijk'. De studenten roepen iedereen op om ook zijn of haar stem te laten horen en tot het einde van het examenseizoen niet meer naar de lessen te gaan, behalve die van het hoofdvak. 'Het is tijd om voor onszelf op te komen'.