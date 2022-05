Een automobilist heeft donderdagochtend een hondje doodgereden in Den Haag en is vervolgens zonder zich over het dier te bekommeren vertrokken.

De hond werd om 8.35 uur aangereden op de Paul Steenbergenlaan in Den Haag. "Het voertuig reed daarna door", meldt de wijkagent van Wateringse Veld. "Het gaat vermoedelijk om een grijs dan/wel beige kleurige wagen."



Mensen die meer weten of het ongeval hebben gezien, worden opgeroepen om zich te melden.