Een fietser is donderdagmorgen gewond geraakt nadat hij op de Wouwermanstraat in Den Haag in botsing kwam met een personenauto. Hij is ter plaatse behandeld door medewerkers van de ambulance.

Volgens calamiteitenwebsite VR Press wilde de fietser achter een lossende vrachtwagen oversteken en werd hij door de personenauto aangereden. Waarschijnlijk heeft de bestuurder van de tweewieler de auto die op een voorrangsweg reed over het hoofd gezien.