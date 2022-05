Naast twee ambulances werd het Mobiel Medisch Team donderdagmiddag opgeroepen na een flinke aanrijding op de Melis Stokelaan in Den Haag. De schade was flink, maar wonder boven wonder viel het letsel van de inzittenden mee.

Een auto knalde vanmiddag tegen een stilstaand busje op de Leggelostraat. De auto lag flink in de kreukels en hulpdiensten rukten uit om de slachtoffers bij te staan. Ook het Mobiel Medisch Team uit Rotterdam werd in eerste instantie opgeroepen, maar deze kon niet veel later worden afgemeld.



De twee inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken. "Wonder boven wonder valt het letsel mee, beide slachtoffers hebben inmiddels de ambulance verlaten", meldt calamiteitensite District8.