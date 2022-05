Rapper Fresku, een van de Ambassadeurs van de Vrijheid die vandaag per legerhelikopter naar de bevrijdingsfestivals wordt gevlogen, werd na de vlucht naar Den Haag even niet lekker. Toen hij bij het Malieveld was geland voelde hij zich niet goed en moest even gaan zitten. Hij werd geholpen door een van de bemanningsleden.

Dat hij per helikopter naar de Bevrijdingsfestivals in Amsterdam, Den Haag en Utrecht mocht vliegen, was voor Fresku geen reden om ja te zeggen tegen een rol als Ambassadeur van de Vrijheid. ,,Verre van”, zei hij van tevoren al. Hij gaf toe behoorlijke vliegangst te hebben. Toch deed hij het, omdat het op deze manier verkondigen van het vrije woord voor hem veel belangrijker is.

,,Voor mij is vrijheid een van de meest heilige woorden, misschien wel hét heiligste woord”, zei Fresku vlak voor hij donderdagochtend op vliegbasis Gilze-Rijen in een van de legerhelikopters stapt om naar het eerste festival van de dag te gaan. ,,Hiphop is een genre waar je heel veel informatie in kwijt kan. Ik voel me als rapper dan ook het gezicht van het vrije woord. Ik vind het ambassadeurschap een mooi iets. We doen iets belangrijks vandaag.”

Vlak voor hij aan boord van zijn helikopter ging, kreeg Fresku net als de andere ambassadeurs Donnie, Suzan & Freek en Duncan Laurence, een veiligheidsbriefing. ,,Het was heel gedetailleerd en natuurlijk vooral gericht op wat je moet doen als het misgaat. Ik heb het allemaal gehoord, maar ik negeer het maar een beetje. Ik denk dat deze dag naderhand een hele leuke herinnering gaat worden”, lacht de rapper.

Toch leek hij zijn angst niet helemaal onder controle te hebben. Na de landing bij het Malieveld in Den Haag werd het hem even te veel. Hij moest gaan zitten op het gras en werd geholpen door een van de bemanningsleden.

Vanmorgen gaf hij al aan niet zeker te weten of zijn vliegangst effect zou hebben op zijn optredens. ,,We hebben weinig opgetreden de afgelopen tijd, dus het is sowieso al spannend. Ik weet uit ervaring dat dit de momenten zijn waar je dankbaar voor bent. Nu zit die dankbaarheid nog verstopt onder een laagje angst, maar het komt goed. Op het podium barst het los.”

Niet veel later stond hij dan ook gewoon weer op het podium.