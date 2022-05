Een 27-jarige Hagenaar heeft dinsdag meerdere politieagenten mishandeld. Twee waren er zo slecht aan toe dat zij voor behandeling naar het ziekenhuis moesten.

Bij de politie kwam om 00.25 uur een melding binnen van een vechtpartij in de Keizerstraat op Scheveningen. ,,De verdachte bleek daar een man en een vrouw mishandeld te hebben en werd door agenten aangehouden”, legt de politie uit. De man ging op het bureau in verzet en trapte hierbij een agent tegen zijn borst. ,,Hij liep hierbij gekneusde ribben op en is ter controle in het ziekenhuis onderzocht.”

De verdachte werd vervolgens overgebracht naar een ander cellencomplex. ,,Onderweg probeerde hij het politievoertuig te vernielen en bij aankomst in het andere cellencomplex gebruikte de man excessief geweld naar de aanwezige agenten en viel meerdere politiemensen aan.” Meerdere agenten raakten hierbij gewond en één agente is in het ziekenhuis aan haar verwondingen behandeld.

,,Politiebeambten doen iedere dag een stap naar voren om te zorgen voor een veilige samenleving. Zij moeten hun werk kunnen doen zonder te worden gehinderd. Geweld tegen politiemensen is onacceptabel”, is de reactie van politiechef Paul van Musscher. De politie doet dan ook aangifte van deze mishandeling en maakt deze zaak aanhangig bij het Openbaar Ministerie.